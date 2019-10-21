Gaziantep'te 660 paket kaçak sigara ele geçirildi
Gaziantep'te yapılan operasyonunda 660 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Gaziantep'te yapılan operasyonunda 660 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre Kaçakçılık ve Organze Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri Gaziantep-Şanlıurfa Otoban'ı 0doğu gişelerinde bir tırı durdu. Durdurulan tırda yapılan aramalarda aracın dorsesinin çeşitli yerlerine gizlenmiş halde 660 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Olayla ilgili yakalanan 1 şüpheli şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi. - GAZİANTEP