Gaziantep'te 660 paket kaçak sigara ele geçirildi

21.10.2019 12:42

Gaziantep'te yapılan operasyonunda 660 paket kaçak sigara ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre Kaçakçılık ve Organze Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri Gaziantep-Şanlıurfa Otoban'ı 0doğu gişelerinde bir tırı durdu. Durdurulan tırda yapılan aramalarda aracın dorsesinin çeşitli yerlerine gizlenmiş halde 660 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.



Olayla ilgili yakalanan 1 şüpheli şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA