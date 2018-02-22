Gaziantep'te 66 Bin Kişi Okuma-yazma Bilmiyor

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan 'Okuryazarlık Seferberliği' kapmasında Gaziantep'te uygulanacak yol ve yöntemlerlerle ilgili toplantı yapıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete, kentte 66 bin okur-yazar olmayan kişi belirlediklerini söyledi.

Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen toplantıya; Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Şehitkamil Kaymakamı Ali Dursun, Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ile mahalle muhtarları ve okul müdürleri katıldı.

'Okuryazarlık Seferberliği' ile ilgili bilgi veren Vali Yerlikaya, 6 ay sürecek seferberlikte kentte okuma-yazma bilmeyen kimse kalmayıncaya kadar çalışacaklarına belirterek, Okul müdürlerimiz, mahalle muhtarlarımız, kanaat önderleri ve medya temsilcileri ile beraber ilçelerinde seferberlik başlatıldığını ilan etsinler. Takvim 5 Mart'ta başlayacak ve 6 ay sürecek. Bu süreç içerisinde birinci önceliğimiz şu; gönlüyle, kendi talebiyle 'ben okumaz-yazmaz durumdan kurtulmak istiyorum. Bu seferberlikte ben de varım' diyen annemiz, babamız, ağabeyimiz, ablamız, kardeşlerimizin hepsini kucaklamak ve okullarımıza teslim etmek. Onların bu heyecanlarına ortak olmak ve şahit olmak istiyoruz dedi.

'66 BİN OKUMAZ-YAZMAZ OLDUĞUNU BELİRLEDİK'

İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete ise, kentte 66 bin okur-yazar olmayan vatandaş olduğunu belirtti. Başlatılan seferberlik kapsamında kentteki tüm öğretmenlerin görevlendirileceğini belirten Mete şunları söyledi

Kentte toplamda 66 bin okumaz-yazmaz olduğunu belirlemiş bulunuyoruz. Buda yüzde 4 oranında ancak buradaki yüzde 4 kentteki 15 yaş ve üzeri kişilere oranıdır. Öncelikle ilmimizdeki kurslarla ilgili bilgi vermek istiyorum. Kurs saatimiz toplam 120 saattir. Bu 1'inci kademe kurstur. Bu kursa katılan her birey aynı 1'nci kademe yani aslında ilkokul diploması diye bildiğimiz diplomayı alabilecektir. Örnek veriyorum bu belgeyle ehliyet alabilecek hale geliyorlar. Daha sonra 2'nci kademe kurslarımız başlıyor bunun süresi 180 saat. Daha önce bizim sadece sınıf öğretmenlerimizin görevlendirilebildiği kurslara yeni yapılan düzenlemeler ile beraber, Türk Dili Edebiyatı Öğretmenleri, Yabancı Dil Öğretmenleri, branş öğretmenleri yani okullarımızda görev yapan 4 yıllık mezun olan her öğretmenin görevlendirilebileceğini ifade etmek istiyorum. 5-10 kursiyerle açılması zorunlu olan kursa bu seferberlikte 1 öğrenci dahi olsa 1 kursiyer dahi olsa kurs açabileceğiz. Suriyeli bireylerin bu kurtsan faydalanmaları için imkan sağlandı. Kursiyerler halk eğitim merkezlerine müracaat etmek zorunda değiller. Mahallelerindeki en yakın okula giderek, buradaki müdür, müdür yardımcıları ve rehberlik servislerinin yönlendirmesiyle kayıtlarını gerçekleştirmiş olacaklar. Örgün eğitim kurumlarına yapılan bu başvurular ön kayıt sayılacak. Kurslara hemen başlamak isteyen vatandaşlar için takvim başlamayacak. Yani 5 Mart tarihi beklenmeyecek isteyen kursiyerler kursa hemen başlayacak. Ders materyalleri ve bununla ilgili tüm kırtasiye malzemeleri Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından ücretsiz temin edilecek. Kurslara katılmakta ve devam etmekte zorluk yaşayan vatandaşların sorunları, destek veren kurum, kuruluş ve gönüllüler tarafından mahallede çözülecektir.

Proje kapsamında toplantı sonrasında okul müdürlerine tanıtım afişleri dağıtıldı.