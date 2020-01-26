Gaziantep'te 659 paket kaçak sigara yakalandı
Haberler » 3. Sayfa » Gaziantep'te 659 paket kaçak sigara yakalandı - Haberler

Gaziantep'te 659 paket kaçak sigara yakalandı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde polis ekipleri bir araçta yaptığı aramada 659 paket kaçak sigara ele geçirdi.

26.01.2020 10:44 | Son Güncelleme: 26.01.2020 10:49
Gaziantep'te 659 paket kaçak sigara yakalandı

'in ilçesinde ekipleri bir araçta yaptığı aramada 659 paket kaçak sigara ele geçirdi.


Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekipleri, Alibaba Mahallesinde 2 şüpheli şahsın içerisinde bulunan bir aracı durdurarak arama yaptı. Yapılan aramalarda ekipler 659 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.


Sigaralara el koyan ekipler, 2 şahsı ise gözaltına aldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

3. Sayfa

Son Dakika Haberleri