Gaziantep'te 655 polisin katılımıyla "torbacı" operasyonu
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Gaziantep'te 655 polisin katılımıyla "torbacı" operasyonu

Gaziantep'te 655 polisin katılımıyla "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonu başlatıldı.

Gaziantep'te 655 polisin katılımıyla
03.09.2020 16:13 | Son Güncelleme: 03.09.2020 16:48

Gaziantep'te 655 polisin katılımıyla "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonu başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, Özel Harekat ve Terörle Mücadele şubelerinden polislerin katılımıyla, uyuşturucu satışı yaptıkları öne sürülenlere yönelik Vatan, Mithatpaşa, Beydilli, Hacıbaba ve Münifpaşa mahallelerindeki 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda kapıları açılmayan zanlıların evlerine "koçbaşı" kullanılarak girildi.

Helikopter, drone ve dedektör köpeklerin de kullanıldığı operasyonda 655 polis görev alıyor. Mahallelerin abluka altına alındığı operasyon kapsamında aramalar sürüyor.

İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek de helikopterden operasyonu yönetti.

Zeybek, daha sonra operasyonun düzenlendiği mahallelerde incelemelerde bulundu.

Kaynak: AA

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