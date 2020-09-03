Gaziantep'te 655 polisin katılımıyla narkotik operasyonu başlatıldı
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Gaziantep'te 655 polisin katılımıyla narkotik operasyonu başlatıldı

Gaziantep'te yaklaşık 655 polisin katılımıyla beş mahalleyi kapsayan narkotik operasyonu başlatıldı.

Gaziantep'te 655 polisin katılımıyla narkotik operasyonu başlatıldı
03.09.2020 16:39 | Son Güncelleme: 03.09.2020 16:44

Gaziantep'te yaklaşık 655 polisin katılımıyla beş mahalleyi kapsayan narkotik operasyonu başlatıldı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, il merkezindeki beş mahallede yaklaşık 655 personelin katılımı ile helikopter destekli narkotik operasyonu başlattı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Polis Özel Hareket ekiplerinin katıldığı operasyon ile Münifpaşa, Mithatpaşa, Hacıbaba, Vatan ve Beydilli mahallerindeki 30 ayrı adrese baskın yapıldı. Havadan helikopter ve drone destekli yapılan operasyonda baskın yapılan adreslerde polis ekipleri ve hassas burunlu dedektör köpeklerle aramalar yapıldı. Operasyonun kentin çeşitli noktalarında gece saat 01.00'e kadar süreceği bildirildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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