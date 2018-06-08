Gaziantep'te 65 yıllık köprü yıkıldı

Menderes'in yaptırdığı 6 metre genişliğindeki köprü yıkılarak yerine 25 metre genişliğinde köprü yapılıyor

GAZİANTEP - Gaziantep'te Adnan Menderes'in yaptığı 6 metre genişliğindeki köprü yıkılarak Gaziantep Büyükşehir belediye Başkanı Fatma Şahin tarafından yerine 25 metre genişliğinde köprü yapılıyor.

Gaziantep Büyükşehir belediye Başkanı Fatma Şahin, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sezer Cihan ile birlikte yıkım çalışmalarının başlatıldığı köprü alanında inceleme yaptı. Burada basın açıklamasında da bulunan Fatma Şahin, 1955 yılında rahmetli Menderes'in başlattığı ve Gaziantep'te de yaptırdığı köprüyü Gaziray yapımı için genişletme çalışmalarına başladıklarını söyledi. 1955 yılında bu tür yapıların vizyon projeler olduğunu ifade eden Şahin, "Bu nedenle rahmetli Menderes'i de rahmet ve hürmetle anıyoruz. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan ve ekibi bu vizyon projeleri devam ettiriyor" dedi. Köprünün yapıldığı bölgede basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Şahin, şehirde bazı alanları yıkarak güzelleştirdiklerini belirtti.

Şehitkamil Belediyesi ve proje ortaklarına teşekkür eden Şahin, 4 yıl önce göreve gelirken 1027 proje yapacaklarını, ancak bu projelere kimsenin inanmadığını belirterek, "65 yıllık köprünün yenilenmesini biz 4 yıl önce takvimimize koymuştuk. O gün ne söylediysek bugün o şeye yapan bir ekibin parçası olmaktan büyük onur ve gurur duyuyorum. Adeta tarih yazıyoruz. Daha güzelini yapmak için bugün bu köprüyü yıkıyoruz" diye konuştu.

Bir yıkım bir de yapım ekibinin olduğunu dile getiren Şahin, 24 Haziran'da daha büyük projeleri yapmak için çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Şahin, bir takım muhalefetten hepsini yıkmaktan ve durdurmaktan bahsettiğihi söyledi. Şahin, "Bizim işimiz de daha büyüğünü yapmak. Aradaki farka dikkat çekmek istiyorum. Aslında en büyük köprü gönül köprüsü. Vatandaşımız ile aramızdaki köprüleri sağlamlaştırıyoruz. Bu tarihi anı yaşamak için bugün buradayız. Bu projenin Şehitkamil ilçemize ve kentimize hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah 2 ay gibi sürede tamamlamayı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

"6 metre gidiş geliş olan yol 25 metreye çıkartılıyor"

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ise, uzun yıllardır beklenen bir proje olduğunu belirtti. İpekyolu olarak bilinen kuzey ve güney geçişlerinde bulunan bu köprünün genişletilmesi için çok taleplerin olduğunu ifade eden Fadıloğlu, "Biz bu talepleri Büyükşehir Belediye Başkanımıza illettiğimizde bize ancak Gaziray projesi ile yapılabileceğini söylemişti. Şuanda 6 metre olan köprümüz 25 metreye çıkartılıyor. Yalnız burası değil, karayolu ile birlikte Korutürk Caddesine bağlanacak bir aksın yapılacağı müjdesini de aldık. 65 yıldır hizmet veren bu menfaz artık gerçek anlamda bir köprüye dönüşüyor" şeklinde konuştu. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sezer Cihan da, çalışmalar ile ilgili teknik bilgiler verdi. Cihan, Gaziray çalışmaları çerçevesinde Karşıyaka ile şehir merkezini birbirine bağlayan bu köprünün genişletme çalışmalarının başladığını belirtti. Cihan, köprünün yıkımından sonra 6 metreli yolun 2 gidiş 2 geliş olmak üzere 25 metreye çıkarılacağını kaydetti. Cihan, Gaziray'ın 2019 yılının ilk aylarında tamamlanarak hizmete gireceğini ve dolaysıyla Karşıyaka Köprüsü'nün de Gaziray ile birlikte hizmete gireceğini belirtti.