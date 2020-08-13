Gaziantep'te 65 yaş ve üstüne toplu taşıma ve düğün kısıtlaması GAZİANTEP'te 65 yaş ve üstü vatandaşların düğünlere katılmaları ile belirli saatlerde toplu taşıma araçlarını kullanmaları ve pazarlara girmeleri yasaklandı.

GAZİANTEP'te 65 yaş ve üstü vatandaşların düğünlere katılmaları ile belirli saatlerde toplu taşıma araçlarını kullanmaları ve pazarlara girmeleri yasaklandı.

Koronavirüs vaka sayısının artış gösterdiği Gaziantep'te yeni tedbirler alındı. Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından, koronavirüsün en çok yaşlı vatandaşları etkilediğini belirterek, 65 yaş ve üstü vatandaşlar için alınan ek tedbirleri açıkladı. Vali Gül'ün açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Covid-19 hastalığı maalesef en fazla büyüklerimizi etkiliyor. 65 yaş üstü ulu çınarlarımızı, hep birlikte koruyup dualarını almaya ihtiyacımız var. Gaziantep'te gelin ve damadın anne, baba, dede, anneanne ve babaannesi hariç, 65 yaş üzeri kişilerin düğüne gitmesi yasaklanmıştır. Toplu taşıma, bulaş riskini artırdığından saat 07.00-10.00, akşam 17.00-20.00 saatleri arasında toplu taşıma araçlarını kullanmaları, akşam 18.00'den sonra sebze/meyve pazarına gitmeleri yasaklanmıştır."

Kaynak: DHA