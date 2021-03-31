Gaziantep'te 65 yaş ve üstü bir grup açık hava konseri verdi
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Gaziantep'te 65 yaş ve üstü bir grup açık hava konseri verdi

Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir - Haberler | Güncel
Gaziantep'te 65 yaş ve üstü bir grup açık hava konseri verdi

Gaziantep'te, müzik üzerine eğitim alan 65 yaş ve üstü bir grup, açık hava konserinde türküler seslendirdi.

Gaziantep'te, müzik üzerine eğitim alan 65 yaş ve üstü bir grup, açık hava konserinde türküler seslendirdi. ???????

???????Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyeye bağlı Aktif Yaşam ve Eğitim Merkezi'ndeki bir grup 65 yaş ve üstü vatandaş, 4 yıl boyunca müzik eğitimi aldı.

Eğitimlerle kendilerini geliştiren ekip, Büyükşehir Belediyesi binasının önünde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alınarak, düzenlenen açık hava konserinde enstrüman çalarak, türküler seslendirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in de türkü söyleyerek eşlik ettiği etkinlikte, renkli görüntüler oluştu.

Şahin, etkinlikte yaptığı konuşmada, musikinin insanları iyileştirdiği belirtti.

Toplumun hızlı şekilde iyileşmeye ihtiyacı olduğuna dikkati çeken Şahin, "Salgından bir an önce kurtulmaya ihtiyacımız var. Rabbim şifasını göndersin ama bir taraftan da zaman hızlı geçiyor. Bütün kurallara uyarak, maskeye, mesafeye, temizliğe dikkat ederek yaşamı normalleştirmemiz gerekiyor. İnşallah sağlık, mutluluk, afiyet diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri ve Engelliler Daire Başkanı Serdar Tolay, belediye personelleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir

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