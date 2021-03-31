Gaziantep'te, 65 yaş üstü vatandaşlardan oluşan koro konser verdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gaziantep'te, 65 yaş üstü vatandaşlardan oluşan koro konser verdi

Demirören Haber Ajansı / Kadir GÜNEŞ - Haberler | Güncel
Gaziantep'te, 65 yaş üstü vatandaşlardan oluşan koro konser verdi

GAZİANTEP Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan Aktif Yaşam Merkezi'nden yararlanan 65 yaş üzeri vatandaşlar, belediye önünde konser verdi.

GAZİANTEP Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan Aktif Yaşam Merkezi'nden yararlanan 65 yaş üzeri vatandaşlar, belediye önünde konser verdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de koronun şarkılarına eşlik etti.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri ve Engelliler Daire Başkanlığı'na bağlı Aktif Yaşam ve Eğitim Merkezi, merkezden yararlanan 65 yaş ve üzeri vatandaşların moral ve motivasyonlarını desteklemek amacıyla koro kurdu. 65 yaş üstü vatandaşlardan oluşan koro, öğle saatlerinde Büyükşehir Belediyesi bahçesinde konser verdi. Türk Sanat Müziği eserleri ile yöresel türkülerin seslendirildiği konseri, vatandaşlar ve belediye personelleri izledi.Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de seslendirilen parçalara eşlik ederek konserdeki yaşlıları alkışladı. Yaşlıların moral ve motivasyonunu güçlendirmek amacıyla etkinliğin hazırlandığını anlatan Fatma Şahin, "Geçtiğimiz bu zor dönemlerde sağlık ve mutluluk diliyoruz. Bu konsere Gaziantep türküleri ile başladık. Herkesin emeğine sağlık. Bu konsere büyük bir enerji ile girdik" diye konuştu.


Gaziantep'te, 65 yaş üstü vatandaşlardan oluşan koro konser verdi
Gaziantep'te, 65 yaş üstü vatandaşlardan oluşan koro konser verdi
Gaziantep'te, 65 yaş üstü vatandaşlardan oluşan koro konser verdi
Gaziantep'te, 65 yaş üstü vatandaşlardan oluşan koro konser verdi
Gaziantep'te, 65 yaş üstü vatandaşlardan oluşan koro konser verdi
Gaziantep'te, 65 yaş üstü vatandaşlardan oluşan koro konser verdi
Gaziantep'te, 65 yaş üstü vatandaşlardan oluşan koro konser verdi
Gaziantep'te, 65 yaş üstü vatandaşlardan oluşan koro konser verdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir GÜNEŞ

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ali İhsan Su Hayati Yazıcı Devlet Bahçeli Ali İhsan Yavuz
Magazin Hande Erçel Türkan Şoray Birkan Sokullu Farah Zeynep Abdullah
Spor Ali Koç Okay Yokuşlu Nihat Özdemir Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Letonya Milli Takım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gaziantep'te, 65 yaş üstü vatandaşlardan oluşan koro konser verdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.3.2021 12:57:42. #1.15#
title