Gaziantep'te 65 yaş üstü için "evde kal" çağrısı
Araban Kaymakamlığı, 65 yaş üstü vatandaşlara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evden çıkmamaları çağrısında bulundu.
22.03.2020 14:20 | Son Güncelleme: 22.03.2020 14:20
Araban Kaymakamlığı, 65 yaş üstü vatandaşlara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evden çıkmamaları çağrısında bulundu.
Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Başımızın tacı değerli yaşlılarımız, bizim için çok değerlisiniz. Sağlığınız için evlerinizden ayrılmayınız. Biz sizlerin tüm ihtiyaçlarını karşılayacağız. 112-155-156 hatlarımız ayrıca Araban Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı telefonumuz 0342 611 2449 sizlerin hizmetindedir."
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA