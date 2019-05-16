Gaziantep'te 65 Bin 300 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

GAZİANTEP'te, polisin düzenlediği 3 ayrı operasyonda 65 bin 300 paket kaçak sigara ele geçirildi, 8 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptığı çalışmalar doğrultusunda sigara kaçakçılarına yönelik 3 ayrı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonlarda 65 bin 300 paket kaçak sigara ele geçirilirken, sigaraların taşındığı 2 araca el konuldu. Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 8 kişinin ise emniyette sorgulanmasına başlandı.

- Gaziantep

Kaynak: DHA