Gaziantep'te 618 gram bonzai ele geçirildi - Haberler
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Gaziantep'te 618 gram bonzai ele geçirildi

Gaziantep'te 618 gram bonzai ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde polis bir ikamete düzenlediği operasyonda 618 gram bonzai uyuşturucu maddesi ele geçirdi.

ŞEHİTKAMİL, GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde polis bir ikamete düzenlediği operasyonda 618 gram bonzai uyuşturucu maddesi ele geçirdi.

Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yürüttüğü çalışmalar kapsamında ilçede bulunan bir ikamete baskın düzenledi. Yapılan aramada, 618 gram bonzai maddesi, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet cep telefonu ele geçirildi.

Ekipler operasyonda 3 kişiyi gözaltına alarak, hakkında yasal işlem başlattı. - GAZİANTEP

Gaziantep'te 618 gram bonzai ele geçirildi

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Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde polis bir ikamete düzenlediği operasyonda 618 gram bonzai uyuşturucu maddesi ele geçirdi.

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