Gaziantep'te, 600 polisle 9 saatlik uyuşturucu operasyonu başladı

GAZİANTEP'te, 600 polisin katılımıyla uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon başlatıldı.

GAZİANTEP'te, 600 polisin katılımıyla uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon başlatıldı. 3 mahalleyi kapsayan ve 9 saat sürecek hava destekli operasyonda, özel harekat ekipleri de görev alıyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, saat 15.00 sıralarında Güneykent, Beşyüzevler ve Yeditepe mahallelerinde uyuşturucu operasyonu başlattı. Özel harekat ekiplerinin de bulunduğu 600 polisin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda, narkotik köpekler de yer aldı. Önceden belirlenen 24 adrese eş zamanlı baskın yapan ekipler, bazı evlere kapıları koçbaşı ile kırarak girdi.

SOKAKLAR ABLUKAYA ALINDIMahallelerdeki cadde ve sokak girişleri, zırhlı araçlar ve özel harekat polisleri tarafından tutulurken, çevrede geniş güvenlik tedbirleri alındı. Hava destekli operasyonda, baskın yapılan adreslerdeki bazı şüpheliler gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Kanlı