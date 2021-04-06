60 YILLIK SİLONUN 60 KİLO DİNAMİTLE YIKIM ANI KAMERADA; GÖKYÜZÜNÜ TOZ BULUTU SARDI

GAZİANTEP'te birçok ülkeye ihracat gerçekleştiren 60 yıllık çimento fabrikasına ait silo, kolonlarına yerleştirilen 60 kilogram dinamitle kontrollü olarak patlatılarak yıkıldı.

GAZİANTEP'te birçok ülkeye ihracat gerçekleştiren 60 yıllık çimento fabrikasına ait silo, kolonlarına yerleştirilen 60 kilogram dinamitle kontrollü olarak patlatılarak yıkıldı. Saniyeler içinde yapılan yıkımda gökyüzünü toz bulutu sardı.

Şehitkamil ilçesi Seyrantepe Mahallesi'nde 1961 yılında kurulan ve 2006 yılında çalışması durdurulan çimento fabrikasına ait silo, güvenlik önlemlerini arttırmak için önce simülasyon yapılarak yıkımı gerçekleştirildi. Öğle saatlerinde ise alınan güvenlik önlemlerinin ardından 60 kilogram dinamitlerle patlatılarak yıkıldı. AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekiplerinin hazır bekletildiği patlamada, silonun taşıyıcı kolonlarına yerleştirilen dinamitlerin patlatılması sırasında gökyüzüne büyük bir toz bulutu kapladı.

Patlamanın dijital ortamda simülasyon çalışması ile yapıldığını ifade eden Çukurova Üniversitesi Araştırma Görevlisi Jülide Yüzbaşı, Burada 200 adet LP-2300 kapsül patlayıcı ve toplamda 60 kilo patlayıcı kullandık. Dijital ortamda üzerinde yaptığımız patlama simülasyonu ile gerçekleşen patlama yüzde 95 oranında uyuştu. Patlamanın gerçekleşmesi için öncesinde gerekli mercilerden izinleri alındı. Patlama alanında itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı ve patlama, geri sayımın ardından güvenli bir şekilde gerçekleştirildi dedi.

Yıkılan inşaatın yerine yol, park ve yeşil alan yapılacağı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı