Gaziantep'te 60 litre dökme alkol ele geçirildi - Haberler
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Gaziantep'te 60 litre dökme alkol ele geçirildi

Gaziantep'te 60 litre dökme alkol ele geçirildi
AA / Adsız Günebakan - Haberler | Güncel

Gaziantep'te sahte alkol üretimine yönelik polisin düzenlediği operasyonda 60 litre dökme alkol ele geçirildi.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te sahte alkol üretimine yönelik polisin düzenlediği operasyonda 60 litre dökme alkol ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, sahte içki imalatı ve satışının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, merkez Şahinbey ilçesinde içki üretildiği iddiasıyla bir adrese düzenlenen operasyonda, 60 litre dökme alkol ile 30 etiket ele geçirildi.

Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

AA / Adsız Günebakan - Son Dakika Haberleri

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