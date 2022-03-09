GAZİANTEP - 60 kilo 955 gram uyuşturucu ele geçirildi - Haberler

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GAZİANTEP - 60 kilo 955 gram uyuşturucu ele geçirildi

AA - Güncel
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Gaziantep'te bir araçta uyuşturucu ele geçirilmesiyle ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bir araçta uyuşturucu ele geçirilmesiyle ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü çalışma kapsamında şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Narkotik köpeğiyle arama yapan ekipler, araçta 59 kilo 700 gram skunk ve 1 kilo 255 gram esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

GAZİANTEP - 60 kilo 955 gram uyuşturucu ele geçirildi

GAZİANTEP - 60 kilo 955 gram uyuşturucu ele geçirildi

GAZİANTEP - 60 kilo 955 gram uyuşturucu ele geçirildi

AA / Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Uyuşturucu, Gaziantep, Narkotik, Güncel, Haberler

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