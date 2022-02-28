Gaziantep'te 60 düzensiz göçmen yakalandı
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Gaziantep'te 60 düzensiz göçmen yakalandı, organizatör oldukları iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı.
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te 60 düzensiz göçmen yakalandı, organizatör oldukları iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde göçmen kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi.
Oğuzeli ilçesinde yol uygulamasında durdurulan 5 araçta ülkeye kaçak yollardan girdikleri belirlenen 60 düzensiz göçmen ve onları para karşılığı taşıdıkları tespit edilen 6 zanlı yakalandı.
Jandarmadaki işlemleri sonrası göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ekiplerce, 5 araca el konuldu.
Göçmenlerin işlemlerinin ardından sınır dışı edilecekleri öğrenildi.