Gaziantep'te 60 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler

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Gaziantep'te 60 düzensiz göçmen yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Gaziantep'te 60 düzensiz göçmen yakalandı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucu 60 düzensiz göçmen ile göçmen taşıdığı tespit edilen 6 organizatör yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucu 60 düzensiz göçmen ile göçmen taşıdığı tespit edilen 6 organizatör yakalandı. Organizatörlerden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 27 Şubat 2022 Pazar günü adli makamların koordinesiyle göçmen kaçakçılığına yönelik operasyon yaptı. Yapılan operasyon sonucunda 60 düzensiz göçmen ile para karşılığı göçmen taşıdığı tespit edilen 6 organizatör yakalandı. Yakalanan organizatörlerden 4'ü çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, olayda kullanılan 5 araca ise el konuldu.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - GAZİANTEP

Gaziantep'te 60 düzensiz göçmen yakalandı

Gaziantep'te 60 düzensiz göçmen yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

İl Jandarma Komutanlığı, Gaziantep, Pazar, 3. Sayfa, Haberler

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