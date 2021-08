Gaziantep'te 6 yıldan beri muharrem ayında her gün 5 bin kişiye aşure dağıtılıyor

Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi, 6 yıldan bu yana muharrem ayında her gün 5 bir kişilik aşure kazanları kaynatıyor.

Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, aşevindeki tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, muharrem ayının önemine işaret etti.

Bu ayda bolluk ve bereketin simgesi olan aşure ikramını da önemsediklerini anlatan Tahmazoğlu, şunları belirtti:

"O yüzden bu geleneğimizi yaklaşık 6 yıldan beri devam ettiriyoruz. Kendi AŞ evimizde pişirdiğimiz aşureyi muharrem ayı boyunca her gün 5 bin kişiye ikram ediyoruz. Böylelikle bu geleneğimizi devam ettirmiş oluyoruz. Şu an aşure yapımında 27 çeşit malzeme kullandık. Her malzeme, kendi özelliğini koruyup aşure içerisinde bir araya gelerek çok farklı bir tat oluşturuyor."

Tahmazoğlu, hazırlanan aşurelerin günlük olarak başta dezavantajlı mahallelerdeki evlere ikram edildiğini söyledi.

