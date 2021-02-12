Gaziantep'te 6 yılda 1 milyon 350 bin fidan dikildi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, son 6 yılda 5 milyon metrekarelik yeşil alan oluştururken 1 milyon 350 bin fidanı toprakla buluşturdu.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, son 6 yılda 5 milyon metrekarelik yeşil alan oluştururken 1 milyon 350 bin fidanı toprakla buluşturdu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye, yeni yeşil alanlar oluşturarak grileşen çehreyi yeşille buluşturuyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in "Yeşil, benim en hassas yanımdır" diyerek başlattığı ağaçlandırma seferberliğiyle son 6 yılda toplam 1 milyon 350 bin yeni fidan dikildi.

Yapılan parklar ve projelerle 5 milyon metrekarelik alan yeşille buluştu. "Yeşil Şehirler Huzurlu Nesiller" projesi ile şehir merkezinde ağaç sayısını arttırmak amacıyla sivil toplum kuruluşları iş birliğiyle 17 bin 381 ağaç dikilerek 452 bin 253 metrekarelik alanın yeşillendirilmesi için çalışmalar devam ediyor.

???????Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, çevre ilçeleri de yeşille buluşturmak için yatırım yaparak yeni parklar oluşturdu. Yavuzeli Büyükşehir Belediyesi Parkı, Nurdağı Büyükşehir Belediyesi Parkı, Oğuzeli Büyükşehir Belediyesi Parkı, Oğuzeli Karpuzatan Mesire Alanı Parkı, Karkamış Şehit Seyit Ahmet Çakır Parkı, Nizip Şehitler Parkı, Nizip Karpuzatan Mesire Alanı Parkı, Nizip Millet Bahçesi, Araban Karapınar Parkı, İslahiye Büyükşehir Parkı ile ilçelere toplamda 293 bin 250 yeni yeşil alan kazandırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz