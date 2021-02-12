Gaziantep'te 6 yılda 1 milyon 350 bin fidan dikildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Gaziantep'te 6 yılda 1 milyon 350 bin fidan dikildi

12.02.2021 16:29 | Son Güncelleme: 12.02.2021 16:32
Gaziantep'te 6 yılda 1 milyon 350 bin fidan dikildi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, son 6 yılda 5 milyon metrekarelik yeşil alan oluştururken 1 milyon 350 bin fidanı toprakla buluşturdu.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, son 6 yılda 5 milyon metrekarelik yeşil alan oluştururken 1 milyon 350 bin fidanı toprakla buluşturdu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye, yeni yeşil alanlar oluşturarak grileşen çehreyi yeşille buluşturuyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in "Yeşil, benim en hassas yanımdır" diyerek başlattığı ağaçlandırma seferberliğiyle son 6 yılda toplam 1 milyon 350 bin yeni fidan dikildi.

Yapılan parklar ve projelerle 5 milyon metrekarelik alan yeşille buluştu. "Yeşil Şehirler Huzurlu Nesiller" projesi ile şehir merkezinde ağaç sayısını arttırmak amacıyla sivil toplum kuruluşları iş birliğiyle 17 bin 381 ağaç dikilerek 452 bin 253 metrekarelik alanın yeşillendirilmesi için çalışmalar devam ediyor.

???????Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, çevre ilçeleri de yeşille buluşturmak için yatırım yaparak yeni parklar oluşturdu. Yavuzeli Büyükşehir Belediyesi Parkı, Nurdağı Büyükşehir Belediyesi Parkı, Oğuzeli Büyükşehir Belediyesi Parkı, Oğuzeli Karpuzatan Mesire Alanı Parkı, Karkamış Şehit Seyit Ahmet Çakır Parkı, Nizip Şehitler Parkı, Nizip Karpuzatan Mesire Alanı Parkı, Nizip Millet Bahçesi, Araban Karapınar Parkı, İslahiye Büyükşehir Parkı ile ilçelere toplamda 293 bin 250 yeni yeşil alan kazandırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Mustafa Destici Mehmet Ali Çelebi Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Özcan Deniz Merve Dizdar Burcu Biricik İbrahim Tatlıses
Spor Arda Turan Fatih Terim Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Mahmut Tekdemir
Tüm Haberler Kar Uzay Milli Çeşme
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gaziantep'te 6 yılda 1 milyon 350 bin fidan dikildi - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.2.2021 16:33:21. #1.15#
title