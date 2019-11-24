Gaziantep'te 6 yabancı uyruklu şahıs yakalandı
Gaziantep'te üzerlerinde sahte yol izin sevk belgesi bulunan 6 şahıs polis tarafından yakalandı.
24.11.2019 09:47 | Son Güncelleme: 24.11.2019 09:52
Gaziantep'te üzerlerinde sahte yol izin sevk belgesi bulunan 6 şahıs polis tarafından yakalandı.
Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından, Karacaahmet Mahallesinde bulunan otogar içerisinde, üzerlerinde sahte yol izin sevk belgeli yabancı uyruklu toplam 6 şahıs yakalandı.
Şahıslarla ilgili başlatılan yasal işlemler devam ediyor. - GAZİANTEP
Kaynak: İHA