Gaziantep'te 6 yabancı uyruklu şahıs yakalandı
Haberler » 3. Sayfa » Gaziantep'te 6 yabancı uyruklu şahıs yakalandı - Haber

Gaziantep'te 6 yabancı uyruklu şahıs yakalandı

Gaziantep'te üzerlerinde sahte yol izin sevk belgesi bulunan 6 şahıs polis tarafından yakalandı.

24.11.2019 09:47 | Son Güncelleme: 24.11.2019 09:52
Gaziantep'te 6 yabancı uyruklu şahıs yakalandı

'te üzerlerinde sahte yol izin sevk belgesi bulunan 6 şahıs tarafından yakalandı.


Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından, Mahallesinde bulunan otogar içerisinde, üzerlerinde sahte yol izin sevk belgeli yabancı uyruklu toplam 6 şahıs yakalandı.


Şahıslarla ilgili başlatılan yasal işlemler devam ediyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.