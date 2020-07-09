Gaziantep'te 6 ton kaçak etil alkol ele geçirildi Gaziantep'te 6 ton kaçak etil alkol ele geçirildi Gaziantep'te polis bir depoya düzenlediği baskında toplamda 6 ton gümrük kaçağı etil alkol ele geçirdi.

Gaziantep'te 6 ton kaçak etil alkol ele geçirildi

GAZİANTEP - Gaziantep'te polis bir depoya düzenlediği baskında toplamda 6 ton gümrük kaçağı etil alkol ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Şahinbey ilçesi Güneykent Mahallesi'nde bulunan bir depoya polis ekipleri baskın düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda karton kutularla kamufle edilmiş olan ve bidonlar içerisinde bulunan toplamda 6 bin litre gümrük kaçağı etil alkol yakalandı.

İmha etmek üzere etil alkole el koyan polis ekipleri olayla ilgili bir kişi yakalayarak, hakkında işlem başlattı.

Kaynak: İHA