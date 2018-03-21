Gaziantep'te 6 Öğrenci, Kaşıntı Şikayetiyle Hastaneye Kaldırıldı
GAZİANTEP'te Şehit Ersin Yıldırım Ortaokulu'nda, kaşıntı şikayeti bulunan 6 öğrenci hastanede tedaviye alındı.
GAZİANTEP'te Şehit Ersin Yıldırım Ortaokulu'nda, kaşıntı şikayeti bulunan 6 öğrenci hastanede tedaviye alındı.
Güzel Vadi Mahallesi'nde bulunan Şehit Ersin Yıldırım Ortaokulu'ndaki 6 öğrenci, kaşıntı şikayetiyle öğretmenlerine bilgi verdi. Öğretmenlerin ihbarıyla okula gelen sağlık görevlileri 6 öğrenci, ambulanslarla Cengiz Gökçek Kadın, Doğum ve Çocuk Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Hastaneye götürülen öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.