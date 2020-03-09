Gaziantep'te, 6 hırsızlık şüphelisi tutuklandı GAZİANTEP'te, polisin hırsızlık yapanlara yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'sı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

GAZİANTEP'te, polisin hırsızlık yapanlara yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'sı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şubat ayında çeşitli semtlerden 4 otomobil, 1 motosiklet ile 3 iş yeri hırsızlığına yönelik soruşturma başlattı. Ekipler, hırsızlık olaylarının meydana geldiği yerlerde parmak izi ve güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. İnceleme sonunda polis, güvenlik kameralarından 9 kişinin kimliğini belirledi. Adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 6'sı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 3'ü ise adli kontrol şartıyla salıverildi.Öte yandan şüphelilerle ele geçirilen çalıntı otomobiller ile motosiklet, sahiplerine teslim edildi.

Kaynak: DHA