Gaziantep'te, 6 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR FİNANS FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Gaziantep'te, 6 hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Haber
Gaziantep, Güncel

Gaziantep'te, 6 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Gaziantep'te, 6 hırsızlık şüphelisi tutuklandıGAZİANTEP'te, polisin hırsızlık yapanlara yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'sı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

09.03.2020 12:03 | Son Güncelleme: 09.03.2020 12:05
Gaziantep'te, 6 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Gaziantep'te, 6 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

GAZİANTEP'te, polisin hırsızlık yapanlara yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'sı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şubat ayında çeşitli semtlerden 4 otomobil, 1 motosiklet ile 3 iş yeri hırsızlığına yönelik soruşturma başlattı. Ekipler, hırsızlık olaylarının meydana geldiği yerlerde parmak izi ve güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. İnceleme sonunda polis, güvenlik kameralarından 9 kişinin kimliğini belirledi. Adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 6'sı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 3'ü ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Öte yandan şüphelilerle ele geçirilen çalıntı otomobiller ile motosiklet, sahiplerine teslim edildi.

Gaziantep'te, 6 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Kaynak: DHA

Haberin Videosu:

Gaziantep'te, 6 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Rus istihbaratı açıkladı! Esed'in hain tuzağına Türk SİHA'ları düşmedi Haber
Rus istihbaratı açıkladı! Esed'in hain tuzağına Türk SİHA'ları düşmedi
İki kurt, bir köpek! Sonuç bu kez çok farklı oldu Haber
İki kurt, bir köpek! Sonuç bu kez çok farklı oldu
Birce'nin cinsellik içeren Kadınlar Günü paylaşımına Instagram'dan veto Haber
Birce'nin cinsellik içeren Kadınlar Günü paylaşımına Instagram'dan veto
Canan Karatay'ın açıklamaları bir sektöre bayram ettirdi! Satış patlaması yaşanıyor Haber
Canan Karatay'ın açıklamaları bir sektöre bayram ettirdi! Satış patlaması yaşanıyor
Putin'e petrol darbesi! Rus ekonomisinde olağanüstü hal ilan edildi Haber
Putin'e petrol darbesi! Rus ekonomisinde olağanüstü hal ilan edildi
Koronavirüs haritasında büyük mucize! İşte Türkiye'nin sırrı Haber
Koronavirüs haritasında büyük mucize! İşte Türkiye'nin sırrı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ursula Angela Merkel Devlet Bahçeli Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Can Yaman Sinan Akçıl Dilek Yaman Müslüm Gürses
Spor Bülent Uygun Emre Belözoğlu Abdülkadir Ömür Mehmet Kasapoğlu Fernando Muslera
Daha Fazla Adana İtalya Petrol Sivasspor
Şu an buradasınız: Gaziantep'te, 6 hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2020 12:51:29. #1.14#