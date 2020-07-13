Gaziantep'te 6 ev ile 1 bakkal karantinaya alındı
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Gaziantep'te 6 ev ile 1 bakkal karantinaya alındı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 6 ev ile 1 bakkal dükkanı karantinaya alındı.

Gaziantep'te 6 ev ile 1 bakkal karantinaya alındı
13.07.2020 11:13 | Son Güncelleme: 13.07.2020 11:48

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 6 ev ile 1 bakkal dükkanı karantinaya alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kozdere Mahallesi Aktaş mezrasında ikamet eden 71 yaşındaki S.K, çeşitli hastalıklarının tedavisi için gittiği Hatay'ın İskenderun ilçesindeki hastanede Kovid-19 testi pozitif çıkı.

Bunun üzerine söz konusu kişi, hastanede tedavi altına alınırken, filyason ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu İslahiye ilçesinde vakanın temaslı olduğu belirlenen 6 ev, 1 bakkal dükkanı ile 27 kişi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 14 günlüğüne karantinaya alındı.

Binaların girişine İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince emniyet şeridi çekildi.

Belediye ekipleri de dezenfekte işlemi uyguladı.

Giriş ve çıkışların yasaklandığı ikametlerde oturanların gözetimde kaldıkları sürece tüm ihtiyaçlarının karşılanacağı bildirildi.

Kaynak: AA

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