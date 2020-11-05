Gaziantep'te 6 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Gaziantep'te bir kamyonette 6 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Gaziantep'te bir kamyonette 6 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Şehitkamil İlçesi Sanayi Mahallesi'nde şüphelendikleri kamyoneti durdurdu.

Ekipler, araçta yaptıkları aramada 6 bin litre gümrük kaçağı akaryakıt buldu.

Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Feride Pelin İnal