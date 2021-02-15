Gaziantep'te 6 bin 686 taklit ayakkabı ve terlik ele geçirildi
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Gaziantep'te 6 bin 686 taklit ayakkabı ve terlik ele geçirildi

15.02.2021 14:13 | Son Güncelleme: 15.02.2021 14:16
Gaziantep'te 6 bin 686 taklit ayakkabı ve terlik ele geçirildi

Gaziantep'te gerçekleştirilen operasyonda, çeşitli markaların taklitleri olan 6 bin 686 terlik ve ayakkabı ele geçirildi.

Gaziantep'te gerçekleştirilen operasyonda, çeşitli markaların taklitleri olan 6 bin 686 terlik ve ayakkabı ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri, çeşitli markalardaki ayakkabı ve terliklerin taklitlerini üreten şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, 3 iş yerine düzenlediği operasyonda 6 bin 686 taklit ayakkabı ve terlik ele geçirildi.

Olayla ilgili yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Feride Pelin İnal

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