Gaziantep'te 6 bin 686 taklit ayakkabı ve terlik ele geçirildi
15.02.2021 14:13 | Son Güncelleme: 15.02.2021 14:16
Gaziantep'te gerçekleştirilen operasyonda, çeşitli markaların taklitleri olan 6 bin 686 terlik ve ayakkabı ele geçirildi.
Gaziantep'te gerçekleştirilen operasyonda, çeşitli markaların taklitleri olan 6 bin 686 terlik ve ayakkabı ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri, çeşitli markalardaki ayakkabı ve terliklerin taklitlerini üreten şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, 3 iş yerine düzenlediği operasyonda 6 bin 686 taklit ayakkabı ve terlik ele geçirildi.
Olayla ilgili yasal işlem başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Feride Pelin İnal