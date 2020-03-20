Gaziantep'te 6 bin 100 paket kaçak sigara ele geçirildi Gaziantep'te yapılan çalışmalarda 6 bin 100 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Gaziantep'te yapılan çalışmalarda 6 bin 100 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs yakalandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 19 Mart 2020 Perşembe günü Şehitkamil ilçesi Acarsan uygulama noktasında bir aracı durdurdu. Durdurulan araçta yapılan aramalarda 6 bin 100 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan 1 şüpheli şahıs hakkında yasal işlemlere başlandığı belirtildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA