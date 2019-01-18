Gaziantep'te 591 bin öğrenci karne aldı

Gaziantep'te karne heyecanı

GAZİANTEP - Gaziantep'te 77 bini Suriyeli olmak üzere toplam 591 bin öğrenci karnesini aldı. Bazı okullardaki öğrenciler İse karnelerini Gaziantep Valisi Davut Gül'den almanın heyecanını yaşadı.

Şehitkamil ilçesi, Girne Mahallesinde bulunan Kıbrıs İlk/Orta okulunda 2018-2019 eğitim-öğretim yılının ilk yarıyıl olması dolayısıyla düzenlenen karne dağıtım törenine, Gaziantep Valisi Davut Gül'ün yanı sıra Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Yağcı katıldı.

Vali Gül ve beraberindekiler, bazı sınıflara girerek öğrencilere karnelerini dağıttı. Ayrıca karnelerini alan öğrencilere çeşitli hediyeler verildi. Vali Gül, sohbet ettiği öğrencilere 15 günlük tatilde Gaziantep'n müzelerini gezmeleri konusunda tavsiyesinde bulundu. Kent genelinde 514 bin öğrencinin yanı sıra 2011 yılından bu yana ülkelerindeki iç savaş dolayısıyla Türkiye'de bulunan 77 bin Suriyeli öğrenci de karnelerini almış oldu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Gaziantep Valisi Davut Gül,"2018-2019 eğitim yılının ilk yarısını bitirdik. Gaziantep'te 31 bin 500 öğretmenimiz bin 236 okulda yaklaşık 590 bin öğrencimize eğitim verdi. Bu karneler sadece öğrencilerimizin değil velilerimiz de karnesidir. Bu karnelerdeki not ne olursa olsun öğrencinin başarılı ya da başarısız olduğu anlamına gelmiyor. Asıl başarı ailesindeki ve sosyal hayatındaki ilişkilerdir. Bu notların hepsi değişebilir. Öğrenci kardeşlerimize tavsiyemiz bu karnelere bakarak eksikliklerini gidermeleridir. Ailelere ise çocuklarının karnelerine baktıklarında eksiklerini ve fazlalarını görmeleri ve kendi muhasebelerini yapmalarıdır" dedi.

"Önemli olan karnedeki davranış puanı"

Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete ise, öğrencilerin karnelerindeki notlarından daha çok karnelerde ikinci bölümde bulunan davranış puanları olduğunun altını çizdi.

Mete, "Gaziantep'te 514 bin kendi öğrencimiz ve yine kendi öğrencilerimiz gibi gördüğümüz 77 bin Suriyeli öğrencimize bugün karne dağıtıyoruz. Bu karneler bir dönemlik öğrencilerin performanslarının göstergesidir. Biz özellikle karnelerin ikinci bölümünü çok önemsiyoruz. Bu bölüm davranış puanını gösteriyor. Velilerimizden ricamız bu davranışlar kısmını hep birlikte değerlendirelim. Notlar bir şekilde düzeltilebiliyor. Ama bizim özellikle kazandırmaya çalıştığımız bu öğrencilerin davranışları, okul kültürüne uyum, öz bakım, kendini tanıma ve iletişim. Aslında bunların tamamı öğrencinin başarılı olup olamayacağını gösteren ölçülerdir" diye konuştu.

Öte yandan karne dağıtımının sonunda öğrencilerin yaptığı 15 Temmuz konulu sergiyi gezdi. Bazı öğrenciler ise şiir ve şarkı okuyarak Vaki ve beraberindekileri tebessüm ettirdi.

Kaynak: İHA