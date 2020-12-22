Gaziantep'te 560 gram doğan bebek gördüğü tedaviyle sağlığına kavuştu
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Gaziantep'te 560 gram doğan bebek gördüğü tedaviyle sağlığına kavuştu

22.12.2020 09:39 | Son Güncelleme: 22.12.2020 09:42
Gaziantep'te 560 gram doğan bebek gördüğü tedaviyle sağlığına kavuştu

Gaziantep'te 560 gram dünyaya gelen bebek, 160 günlük tedavi ile 2 kilo 500 gram ağırlığına ulaşıp taburcu oldu.

Gaziantep'te 560 gram dünyaya gelen bebek, 160 günlük tedavi ile 2 kilo 500 gram ağırlığına ulaşıp taburcu oldu.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesinden yapılan açıklama göre, Ahmet-Hülya Çekici çiftinin 23 haftalıkken 560 gram olarak dünyaya gelen Belinay isimli bebekleri, 160 günlük yaşam mücadelesini kazandı.

Açıklamada görüşüne yer verilen Doç. Dr. Muhittin Çelik, doğar doğmaz yoğun bakıma alınan bebeğin, burada yaklaşık 2 ay tedavi gördüğünü belirterek, şu anda ise genel durumunun gayet iyi olduğuna dikkat çekti.

Çelik, şunları kaydetti:

"Göz, nöroloji, kalp ve yeni doğan hekimlerimizce takibi yapılıyor. Beyin ultrasonuna da baktık ve herhangi bir kanama olmadığını da gördük. Bu kadar küçük bir bebekte bunun olmaması çok önemli. Küçük ve erken doğan bir bebeğin aktivitesinin bu kadar canlı ve normale yakın olması bizi çok sevindirdi. Bebeğimizi takip etmeye devam edeceğiz."

Baba Ahmet Çekici ise bebeklerine kavuştukları için mutlu olduğunu belirterek, "Yaşayacağına dair hiç ümidimiz yoktu. Çok şükür şu anda sağlığı çok iyi. Allah'tan ümit kesilmezmiş. Çok mutluyuz" ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak

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