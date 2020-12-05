Gaziantep'te 56 saat sürecek sessizlik başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Gaziantep'te 56 saat sürecek sessizlik başladı

05.12.2020 00:15 | Son Güncelleme: 05.12.2020 00:19
Gaziantep'te 56 saat sürecek sessizlik başladı

Gaziantep'te, 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Gaziantep'te, 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Gaziantep'te, sokağa çıkma kısıtlamasına dakikalar kala oluşan araç trafiği saat 21.00 itibariyle yerini sessizliğe bıraktı. Kentte vatandaşlar kısıtlamaya uyarken, sessizliğe bürünen cadde ve sokaklarda polis ve zabıta ekipleri ortaklaşa uygulama yaparak denetimlerini sürdürdü. - GAZİANTEP

Gaziantep'te 56 saat sürecek sessizlik başladı
Gaziantep'te 56 saat sürecek sessizlik başladı
Gaziantep'te 56 saat sürecek sessizlik başladı
Gaziantep'te 56 saat sürecek sessizlik başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

56 saatlik sokağa çıkma yasağı Karabük'te başladı
56 saatlik sokağa çıkma yasağı Karabük'te başladı
56 saatlik kısıtlamaya 2 saat kala E-5 karayolunda trafik yoğunluğu
56 saatlik kısıtlamaya 2 saat kala E-5 karayolunda trafik yoğunluğu
Yarın sabaha kadar sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Yarın sabaha kadar sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Süleyman Soylu Muhsin Fahrizade
Magazin Cem Yılmaz İrem Derici İbrahim Tatlıses Diego Armando Maradona
Spor Falcao Erol Bulut Okan Buruk Caner Erkin Samet Aybaba
Tüm Haberler Uefa Şehit Aralık Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gaziantep'te 56 saat sürecek sessizlik başladı - Gaziantep
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.12.2020 00:19:36. #1.14#
title