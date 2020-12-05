Gaziantep'te 56 saat sürecek sessizlik başladı

Gaziantep'te, 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Gaziantep'te, sokağa çıkma kısıtlamasına dakikalar kala oluşan araç trafiği saat 21.00 itibariyle yerini sessizliğe bıraktı. Kentte vatandaşlar kısıtlamaya uyarken, sessizliğe bürünen cadde ve sokaklarda polis ve zabıta ekipleri ortaklaşa uygulama yaparak denetimlerini sürdürdü. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı