Gaziantep'te 56 bin öğrenciye hijyen paketi
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Gaziantep'te 56 bin öğrenciye hijyen paketi

Gaziantep'te korona virüs ile alınan tedbirler kapsamında 20 Haziran'da yapılacak olan Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) girecek olan 56 bin 498 öğrenciye hijyen paketi dağılacak.

Gaziantep'te 56 bin öğrenciye hijyen paketi
15.06.2020 16:57 | Son Güncelleme: 15.06.2020 17:01

Gaziantep'te korona virüs ile alınan tedbirler kapsamında 20 Haziran'da yapılacak olan Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) girecek olan 56 bin 498 öğrenciye hijyen paketi dağılacak.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) girecek öğrenciler için hazırlanan hijyen paketlerinin tanıtımı, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe'nin katılımıyla gerçekleşti. Şeker, su, dezenfektan mendili ve maskeden oluşan hijyen paketinin tanıtımının yapıldığı program Sebiha Rıfat Kaleoğlu Ortaokulu'nda gerçekleştirildi

Tanıtımda Başkan Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe ve öğrencilerle bir araya gelerek sınav öncesi okula girişten itibaren oluşturulan hijyen koridorunun ve sosyal mesafenin nasıl uygulanması gerektiğini uygulamalı olarak anlattı. Öğrencilerle sohbet eden Şahin, büyükşehir olarak gençlerimiz ve 'Eğitimi ile Yükselen Gaziantep' için ne yapılması gerekiyorsa onu yapacağız. Şehrimiz ve sizler sınavdaki başarınızla Türkiye'ye örnek olacaksınız" dedi.

Tanıtım toplantısında konuşan Başkan Fatma Şahin, LGS sınavına girecek öğrenciler için hijyen temalı bir çalışma yaptıklarını belirterek, "Bir hijyen koridoru oluşturduk. Çocuklarımız, sosyal mesafe kuralına dikkat edip hijyen koridoruna gelerek ayağını dezenfekte ediyor, maskesini değiştiriyor. Bilim kurulu üyelerinin dikkat çektiği bütün kurallara uyularak öğrenciler, sınavlarının yapılacağı sınıflara çıkıyor. Oluşturulan hijyen koridorunda İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yoğun bir mesaisi oldu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği kurallara uyularak İl Milli Eğitim Müdürlüğü çalışmasını gerçekleştirdi. Büyükşehir olarak da biz bir set hazırladık. Maske sıkıntısı çekmemesi için öğrencilerin sınav esnasında yararlanabileceği maskeler koyduk. Ayrıca paketimizde şeker, su, dezenfektan mendilimizde bulunuyor. Böylelikle siz öğrenciler, susadığınızda suyunuzu içebilecek, maskeniz koptuğunda yenisiyle değiştirebileceksiniz. Eğitimle yükselen Gaziantep için ne yapılması gerekiyorsa onu yapıyoruz. İnşallah bütün öğrencilerimiz çok iyi sonuçlar elde edecek. Dezenfekte edilmiş okullar ve hijyen paketleriyle Gaziantep sınava hazır" dedi.

"LGS öncesi hijyen konusunda gerekli hazırlıkları yaptık"

Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe de Bir hafta sonra Türkiye genelinde yapılacak olan büyük bir sınava hazırlandıklarını bildirerek, "Çocuklarımız bu sınava girecek ancak velilerimizin hijyenle ilgili bazı endişeleri var. Bu doğrultuda bir dizi hazırlık yaptık. Sınav sabahı, 1 saat öncesinden çocuklarımızı sınava alacağız. Öğrencilerimizi sınıflarına ulaşmadan önce bir hijyen koridorundan geçireceğiz. Sosyal mesafe kuralına uyarak bir tekne havuzuna girecek çocuklarımız ve getirdikleri maskeyi çıkaracaklar. Sonrasında ellerini dezenfekte edecekler. Kendilerine yeni bir maske vereceğiz. Yönlendirme levhaları ve rehber öğretmenleri eşliğinde öğrencilerimiz, sınıflarına ulaşacaklar. Dört dörtlük bir sınav olacak" diye konuştu.

Programda büyük sınav öncesinde kentteki tüm okulların dezenfekte edildiği de duyuruldu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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