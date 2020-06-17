Gaziantep'te, 535 kişiye 'sosyal mesafe' cezası
GAZİANTEP'te, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralını ihlal eden 535 kişiye 3 bin 150'şer lira para cezası kesildi.
17.06.2020 10:52 | Son Güncelleme: 17.06.2020 10:59
GAZİANTEP'te, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralını ihlal eden 535 kişiye 3 bin 150'şer lira para cezası kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında dün yapılan denetimlerde, sosyal mesafe kuralını ihlal ettiği belirlenen 535 kişiye 3 bin 150'şer lira idari para cezası kesildiği belirtildi. Denetimlerde ayrıca 209 iş yerinde yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.
Kaynak: DHA