Gaziantep'te 53 kilogram esrarla yakalanan 2 zanlı tutuklandı
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Gaziantep'te 53 kilogram esrarla yakalanan 2 zanlı tutuklandı

24.03.2021 14:05 | Son Güncelleme: 24.03.2021 14:08
Gaziantep'te 53 kilogram esrarla yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir otomobilde 53 kilogram esrar ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir otomobilde 53 kilogram esrar ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İslahiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kovalamaca sonucu Atatürk Mahallesi'nde durdurduğu araçta gözaltına alınan Suriye uyruklu M.A. ve M.H'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

M.A. ve M.H, sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Dün gerçekleştirilen operasyonda, zanlıların otomobilinde 53 kilogram esrar ele geçirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

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