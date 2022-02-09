Gaziantep'te 53 bin 800 adet dolu ve boş makaron ele geçirildi - Haberler
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Gaziantep'te 53 bin 800 adet dolu ve boş makaron ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Gaziantep'te 53 bin 800 adet dolu ve boş makaron ele geçirildi

Gaziantep'te bir iş yerine yapılan operasyonda 43 bin 800 adet boş makaron, 10 bin adet dolu makaron ve 6 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

ŞAHİNBEY, GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'te bir iş yerine yapılan operasyonda 43 bin 800 adet boş makaron, 10 bin adet dolu makaron ve 6 kilogram nargile tütünü ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şahinbey ilçesinde bir iş yerine operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 43 bin 800 adet boş makaron, 10 bin adet dolu makaron ve 6 kilogram nargile tütünü ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Yakalanan şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi. - GAZİANTEP

Gaziantep'te 53 bin 800 adet dolu ve boş makaron ele geçirildi

Gaziantep'te 53 bin 800 adet dolu ve boş makaron ele geçirildi

Gaziantep'te 53 bin 800 adet dolu ve boş makaron ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Cumhuriyet Başsavcılığı, Kaçakçılık, Gaziantep, Şahinbey, 3. Sayfa, Haberler

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