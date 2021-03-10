Gaziantep'te, 527 kişiye 'koronavirüs' cezası

GAZİANTEP'te, koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 527 kişiye idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, dün polis ekiplerince kent genelinde yapılan denetimlerde; sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 358, maske ve sosyal mesafe kuralına uymayan 168 ve karantina hükümlerine aykırı davranan 1 kişiye idari para cezası uygulandı.Denetimlerde ayrıca maske ve sosyal mesafe kuralını ilk kez ihlal ettiği belirlenen 735 kişi ise uyarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan KIRMIZITAŞ