Gaziantep'te, 527 kişiye 'koronavirüs' cezası
10.03.2021 11:16 | Son Güncelleme: 10.03.2021 11:21
GAZİANTEP'te, koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 527 kişiye idari para cezası uygulandı.
GAZİANTEP'te, koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 527 kişiye idari para cezası uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, dün polis ekiplerince kent genelinde yapılan denetimlerde; sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 358, maske ve sosyal mesafe kuralına uymayan 168 ve karantina hükümlerine aykırı davranan 1 kişiye idari para cezası uygulandı.Denetimlerde ayrıca maske ve sosyal mesafe kuralını ilk kez ihlal ettiği belirlenen 735 kişi ise uyarıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan KIRMIZITAŞ