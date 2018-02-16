Gaziantep'te 523 öğrenci okul harçlıklarını Afrin'e gönderdi

Öğrencilere 26 öğretmen ve 5 velinin de destek verdiği kampanyada 1250 TL toplandı

GAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 523 öğrenci okul harçlıklarını Zeytin Dalı Harekatı'nda destan yazan Mehmetçik için Afrin'e gönderdi. Öğrenci velileri ve öğretmenlerin de destek verdiği kampanyada bin 250 TL toplandı.

Yunus Emre İlk ve Ortaokulu öğrencileri, Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı'nı yürüten kahraman Mehmetçik'e destek olmak amacıyla yardım kampanyası başlattı. Bir günlük okul harçlıklarını kampanya kapsamında bağışlayan toplam 523 öğrenciye, 26 öğretmen ve 5 veli de destek oldu. "Harçlığım Afrin'deki Mehmetçiğe helal olsun" sloganıyla başlatılan kampanya şehitler için okunan Kur'an-ı Kerim ve Mehmetçik için yapılan dua ile başladı.

Yeşilyurt İlk ve Orta Okul Müdürü İsmail Karataşlıoğlu, "Öğrencilerimiz, 'Yakınımızda bir savaş oluyor. Mehmetçiğimiz bizleri, vatanımızı ve yurdumuzu koruyorlar, canları pahasına' diyerek, destek olmak istediklerini söyledi. Biz de bu duygulu yaklaşım nedeniyle çok mutlu olduk. Hemen bir sosyal proje başlatık. Öğrencilerimiz biriktirdikleri harçlıklarını bu kampanyaya bağışladı. Duyan bazı velilerimiz ve öğretmenlerimiz de kampanyaya destek verdi. Toplamda bin 250 TL bir koyun toplandı. Bu parayı ve koyunu Afrin'de bayrak ve vatanı için mücadele veren Mehmetçiğimize göndereceğiz" diye konuştu.

Müdür Karataşlıoğlu, İslahiye sınırından da top atışlarının duyulabildiğini hatırlatarak, çocukların top ve mermi sesini her duyduğunda kahramanlık duygularının daha da geliştiğini ifade etti.

Programda beyaz güvercin uçurarak barış mesajı veren öğretmen ve öğrenciler, Suriye'deki iç savaşın sona erdirilerek bölgede huzur ve güven ortamının sağlanması temennisinde bulundu.