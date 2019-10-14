Gaziantep'te 520 paket kaçak sigara ele geçirildi

Gaziantep'te 520 paket kaçak sigara ele geçirildi

Gaziantep'te bir iş yerine yapılan operasyonda 520 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

14.10.2019 13:52
Gaziantep'te 520 paket kaçak sigara ele geçirildi

Gaziantep'te bir iş yerine yapılan operasyonda 520 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şahinbey ilçesi Konak Mahallesi Şehit Er Abdulkadir Tiryaki caddesi üzerinde bir iş yerine operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 520 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.


Olayla ilgili yakalanan şüpheli şahsın yapılacak olan işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği belirtildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.