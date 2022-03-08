Gaziantep'te 520 litre etil alkol ele geçirildi - Haberler

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Gaziantep'te 520 litre etil alkol ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Gaziantep'te 520 litre etil alkol ele geçirildi

Gaziantep'te, yapılan operasyon sonucu 520 litre etil alkol ile 17 adet boş şişe ele geçirildi.

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'te, yapılan operasyon sonucu 520 litre etil alkol ile 17 adet boş şişe ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli şahıs, yapılan yasal işlemlerin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şahinbey ilçesinde bulunan bir depoya operasyon yaptı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 520 litre etil alkol ile 17 adet boş şişe ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerle ilgili bir şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli şahıs, yapılan yasal işlemlerin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı. - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Gaziantep, Alkol, 3. Sayfa, Haberler

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