Gaziantep'te 520 litre etil alkol ele geçirildi - Haberler

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Gaziantep'te 520 litre etil alkol ele geçirildi

AA - Fırat Özdemir - Güncel
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Gaziantep'te 520 litre etil alkol ele geçirildi

Gaziantep'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 520 litre etil alkol ele geçirildi.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 520 litre etil alkol ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şahinbey ilçesindeki bir depoya operasyon düzenledi.

Ekipler, depoda 520 litre etil alkol ve çok sayıda boş şişe ele geçirdi, bir şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Fırat Özdemir - Güncel

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Cumhuriyet Başsavcılığı, Gaziantep, Alkol, Güncel, Haberler

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