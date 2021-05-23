Gaziantep'te 52 dönüm ekili tarla yandı
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Gaziantep'te 52 dönüm ekili tarla yandı

Gaziantep'te 52 dönüm ekili tarla yandı
Anadolu Ajansı / Mahmut Bazlama - Haberler | Güncel

Gaziantep'in Araban ilçesinde 52 dönüm tarla yangın nedeniyle zarar gördü.

Gaziantep'in Araban ilçesinde 52 dönüm tarla yangın nedeniyle zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, Aşağı Karavaiz Mahallesi'ndeki buğday ekili tarlada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle hızla yayılan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alınan yangın nedeniyle buğday ve arpa gibi hububat ekili 52 dönüm tarla zarar gördü.

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru ile Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, bölgede incelemelerde bulundu.

Belediye Başkanı Doğru, AA muhabirine, hasada sayılı günler kala çıkan yangının üzüntü verici olduğunu söyledi.

Çiftçilere geçmiş olsun dileğinde bulunan Doğru, "Hasada hazır bölgelerde seyahat eden vatandaşlarımızdan da ricamız var. Lütfen bu tür arazilerden geçerken çevreye yanıcı ve yakıcı madde atmamalarını istiyoruz." diye konuştu.

Gaziantep'te 52 dönüm ekili tarla yandı
Gaziantep'te 52 dönüm ekili tarla yandı
Gaziantep'te 52 dönüm ekili tarla yandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Bazlama

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