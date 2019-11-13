Gaziantep'te 518 okula spor malzemesi

13.11.2019 12:32 | Son Güncelleme: 13.11.2019 12:32

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 518 okula spor malzemesi yardımında bulundu.



Gaziantep Valisi Davut Gül, Talat Özkarslı Spor Salonu'ndaki dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, Gaziantep Valiliğince yürütülen "Spor Şehri Gaziantep" Projesine kentteki tüm belediyelerin destek sağladığını belirtti.

Proje kapsamında bir yılda önemli bir mesafe kat ettiklerini ifade eden Gül, şöyle konuştu:

"Geçen sene toplamda 8 okul kulübümüz vardı, şu an 740 okul spor kulübümüz oldu. Bunların altyapısını güçlendirmek lazım. Lisanslı sporcu sayımız 25 bin, hedefimiz bu sayıyı 100 bine çıkarmak. Spor şehri Gaziantep demekle spor şehri olunmuyor. Altı ay içerisinde 20 spor salonu ve 13 yüzme havuzu tamamlanacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından da 22 spor salonu bitirilecek, 55 spor tesisimiz olacak. Her mahallede yürüyüş mesafesinde tesisler yapılacak ve oradaki mahalle sakinleri bu tesislere sahip çıksınlar. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile imzalanan protokol kapsamında okullardaki malzeme eksikliği giderilecek artık hiçbir okulumuz bizim malzememiz eksik olduğu için spor yapamıyoruz diyemeyecek. 1 milyon gençle bu şehri spor kenti yapacağız."

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise spor kenti olma yolundaki hedefleri kapsamında çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

"Ağaç yaşken eğilir" sözüne atıfta bulunarak kentteki her çocuğu sporla ilgili hale getirmeyi arzuladıklarını ifade eden Şahin, "Çocuklarımızın doğumundan başlayarak onları hayata hazırlamalıyız. Elbette anne ve babaya çok iş düşüyor ama siz hocalarımız kutup yıldızlarıdır. Kutup yıldızları liderlik yapar, yol gösterir. Üzerimizde büyük bir emanet var. O yüzden öğretmenlerimizle ve velilerimizle bir olup öğrencilerimizi spora yönlendireceğiz ve biz de elimizden gelen desteği sunacağız." diye konuştu.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Zekeriya Efiloğlu da Gaziantep Valiliğince yürütülen Spor Şehri Projesine yönelik çalışmalarına Büyükşehir Belediyesinin imkanları ölçüsünde destek verdiğini söyledi.



Konuşmaların ardından okullara spor malzemeleri dağıtıldı.

Kaynak: AA