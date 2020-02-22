Gaziantep'te 51 paket kaçak kanser ilacı ele geçirildi
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Gaziantep'te 51 paket kaçak kanser ilacı ele geçirildi

Gaziantep'te piyasa değeri yüksek 51 paket kaçak kanser ilacı ele geçirildi.

22.02.2020 13:26 | Son Güncelleme: 22.02.2020 13:26
Gaziantep'te 51 paket kaçak kanser ilacı ele geçirildi

'te piyasa değeri yüksek 51 paket kaçak kanser ilacı ele geçirildi.

Emniyetin yazılı açıklamasına göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekipleri, 'nde durumundan şüphelendiği M.A.Ç'nin üzerinde arama yaptı.

Şüphelinin yanında bulunan kolide piyasa değeri yüksek kanser tedavisinde kullanılan 51 kaçak ilaç ele geçirildi.

M.A.Ç. hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
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