Gaziantep'te 50 yıllık çift 48 saat arayla vefat etti Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaşayan 50 yıllık evli çift, 48 saat arayla hayatlarını kaybetti.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaşayan 50 yıllık evli çift, 48 saat arayla hayatlarını kaybetti.

İslahiye'nin Fevzipaşa Mahallesinde yaşayan Nazlı Tilki, rahatsızlanması üzerine kaldırıldığı Gaziantep'teki bir hastanede yaşamını yitirdi. Kalp rahatsızlığı bulunan Hasan Tilki de eşinin vefatından 48 saat sonra rahatsızlanarak tedavi için kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Hasan Tilki, İslahiye mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından eşi Nazlı Tilki'nin yanına defnedildi.

Kaynak: AA