Gaziantep'te 50 yıllık çift 48 saat arayla vefat etti
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Gaziantep'te 50 yıllık çift 48 saat arayla vefat etti

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaşayan 50 yıllık evli çift, 48 saat arayla hayatlarını kaybetti.

Gaziantep'te 50 yıllık çift 48 saat arayla vefat etti
18.09.2020 17:01 | Son Güncelleme: 18.09.2020 17:04

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaşayan 50 yıllık evli çift, 48 saat arayla hayatlarını kaybetti.

İslahiye'nin Fevzipaşa Mahallesinde yaşayan Nazlı Tilki, rahatsızlanması üzerine kaldırıldığı Gaziantep'teki bir hastanede yaşamını yitirdi. Kalp rahatsızlığı bulunan Hasan Tilki de eşinin vefatından 48 saat sonra rahatsızlanarak tedavi için kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Hasan Tilki, İslahiye mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından eşi Nazlı Tilki'nin yanına defnedildi.

Kaynak: AA

AA Editörü - Zekeriye Şimşek
Zekeriye Şimşek
AA Editörü
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