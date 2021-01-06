Gaziantep'te 50 bin 402 paket sahte deterjan ele geçirildi

Gaziantep'te bir depoya düzenlenen operasyonda 50 bin 402 paket sahte deterjan ele geçirildi.

Gaziantep'te bir depoya düzenlenen operasyonda 50 bin 402 paket sahte deterjan ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Güvenlik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Sanayi Mahallesi'ndeki bir depoda sahte deterjan üretildiği bilgisine ulaştı.

Teknik ve fiziki takiplerin ardından düzenlenen operasyonda, çeşitli markalara ait ambalajlara konulmuş 50 bin 402 paket sahte deterjan ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak