Gaziantep'te 50 adet gümrük kaçağı telefon ele geçirildi
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Gaziantep'te 50 adet gümrük kaçağı telefon ele geçirildi

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından bir şahsın elindeki kolide 50 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Gaziantep'te 50 adet gümrük kaçağı telefon ele geçirildi
18.06.2020 17:46 | Son Güncelleme: 18.06.2020 18:32

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından bir şahsın elindeki kolide 50 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Karatarla Mahallesi'nde Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından bir şahsın elindeki kolilerde yapılan aramada, 50 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan bir şüpheli hakkında yasal işlemler başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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