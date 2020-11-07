Gaziantep'te 50,5 kilogram metamfetamin ve 28 bin uyuşturucu hap yakalandı

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 50,5 kilogram metamfetamin ve 28 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 50,5 kilogram metamfetamin ve 28 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Güneykent Mahallesi'ndeki bir ikamete operasyon düzenledi.

2 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, 50,5 kilogram metamfetamin, 28 bin uyuşturucu hap, 85 gram kokain, 4 hassas terazi, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş