GAZİANTEP'TE 5 YILDA 249 OKUL YAPILDI

GAZİANTEP İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, son 5 yıl içerisinde 249 okul, 5 bin 527 derslik yapıldığını söyleyerek, kentteki tüm dersliklerin yüzde 27'sinin 5 yıl içerisinde inşa edildiğini ifade etti.

GAZİANTEP İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, son 5 yıl içerisinde 249 okul, 5 bin 527 derslik yapıldığını söyleyerek, kentteki tüm dersliklerin yüzde 27'sinin 5 yıl içerisinde inşa edildiğini ifade etti.

Gaziantep'te Vali Davut Gül başkanlığında İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yatırımlarının konuşulacağı basın toplantısı düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi Onat Kutlar salonunda gerçekleşen toplantıya; Vali Gül'ün yanı sıra, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, kaymakamlar, İlçe belediye başkanları, milletvekilleri ve basın mensupları katıldı.

Toplantıda İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe kentteki öğrencilerin eğitim, spor, sosyal aktiviteler, teknoloji ile ilgili yatırımlar, derslik ve öğretmen sayıları, yapılan atölyeler ve meslek liselerinin gerçekleştirdiği üretimlerin anlatıldığı sunum yaptı. Yasin Tepe yaptığı sunumda kentte özellikle çocukların okul öncesi eğitimde gelişimlerine yapılabilecek katkıları anlatırken, öğrencilerin teknoloji ile iç içe aldıkları eğitimin ilerisi için çok faydalı olacağını dile getirdi.

Tepe, son 5 yıl içerisinde 249 okul, 5 bin 527 derslik yapıldığını söyleyerek, kentteki tüm dersliklerin yüzde 27'sinin 5 yıl içerisinde inşa edildiğini aktardı. Ayrıca inşaatı devam eden 77 okulun bulunduğunda altını çizen Yasin Tepe, pandemi sürecinde de öğrencilere sağlanan desteklerden bahsetti.

'EĞİTİMDE FİZİKİ OLARAK ÇOK İLERİDEYİZ'

Gaziantep Valisi Davut Gül de öğrencilere yapılan desteklerden bahsederek, projesi devam eden ve hayırseverlerin desteği ile yapılması planlanan 100 okulun da tamamlandığı takdirde 2023 yılında kentte eğitim sorununun fiziki olarak ortadan kalkacağını belirtti.

Vali Gül, eğitim, spor, teknoloji anlamında gençlere yatırım yapılması gerektiğini aktararak, sözlerini şöyle tamamladı "Burada yapılan sunumlar ve verilen bilgilerden bazı şeyler anlaşılabilir. Ama buradan alabileceğimiz en önemli sonuç, fiziki anlamda ilerlemiş olmamız. Şu anda 19 bin derslik var. Bu dersliklerin 13 bini son 20 yılda yapılmış. Daha önemlisi son 5 yılda tamamlanan derslik sayımız 6 bin civarında. Bununla birlikte son 5 yılda yapılan ve yapılacak olan derslik sayıları 10 bin olmuş oldu. Bu rakama hayırseverlerin yapacağı 2 bin 500 dersliği de eklediğimizde 12 bin 500 derslik oluyor. Cumhuriyet tarihi boyunca yapılan 13 bin derslik varken, son 5 yılda yapılacak olan 12 bin 500 derslik oluyor. Bu rakamlar gerçekten yüksek rakamlar. Bu olağan üstü bir çalışma. Bu hız ile devam edersek, hayırseverlerimiz ile 100 okul protokolünü daha tamamlarsak, 2023 yılında eğitim sorunu fiziki anlamda ortadan kalmış olacak"

Kaynak: Demirören Haber Ajansı