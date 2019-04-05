Gaziantep'te, 5 Nisan Avukatlar Günü Kutlandı

Gaziantep'te, 5 Nisan Avukatlar Günü düzenlenen törenle kutlandı. Tören sonunda gökyüzüne balon bırakıldı.

Suburcu Caddesi'nden Demokrasi Meydanı'na yürüyüş yapılan törene; Gaziantep Baro Başkanı Bektaş Şarklı ve avukatlar katıldı. Anıta çelenk bırakılan törende İstiklal Marşı okuyan avukatlar adına konuşan Baro Başkanı Bektaş Şarklı, yargının tarafsız olması gerektiğini söyledi. Her geçen gün daha ağır şartlarda avukatlık yaptıklarını ifade ede eden Bektaş Şarklı, Biz avukatlar gün geçtikçe daha da ağırlaşan koşullarda mesleğimizi yapmaya çalışıyoruz. Kanaatimizce mesleğimizi temelden sarsan birçok sorun nedeniyle avukatlar bugün artık geri dönülmez bir uçurumun başındadır. Türkiye genelinde görev yapan yaklaşık 117 bin avukat meslektaşımız ve hali hazırda hukuk fakültelerinde okuyan yaklaşık 80 bin öğrenciyle sayımız 4 yıl içerisinde 200 bin rakamına ulaşacaktır. Bu kadar sayısal artışın herhangi bir dünya ülkesinde emsali bulunmamaktadır. Mesleğe yeni başlayan genç avukatlar ekonomik olarak kendilerini var edemedikleri için sorunlarla boğuşmaktadır. Unutulmamalıdır ki, bir gün herkesin şu ya da bu şekilde savunmaya, savunulmaya ve savunma mesleğini yapan avukatlara ihtiyacı olacaktır. Güçlü avukatın olmadığı bir ülkede güçlü bir yargı olamaz Güçlü ve bağımsız bir yargının olmadığı bir ülkede ise hukukun üstünlüğü değil keyfilik hüküm sürer dedi.

Program avukatların ellerindeki balonları bırakmalarının ardından sona erdi.

Kaynak: DHA